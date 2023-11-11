Любой современный бизнес нуждается в интернет-сайте, позволяющем презентовать свой бренд или продукт, мгновенно уведомлять клиентов о новых товарах, акционных предложениях, программах лояльности и, что очень важно, получать обратную связь. Чтобы его создать, достаточно использовать бесплатный конструктор сайта, основанный на принципах зерокодинга и не требующий навыков программирования.

Те времена, когда для создания интернет-магазина или корпоративного портала требовалось нанимать дорогих программистов и дизайнеров, давно канули в прошлое. Современные сервисы предоставляют возможность буквально за час разработать и запустить собственный сайт, который начинает приносить доход или новых клиентов уже с первых минут работы.

Универсальность как главное преимущество сервиса

Рассмотрим такие сервисы на примере бесплатного конструктора Mottor, с помощью которого можно создать как одностраничный сайт-визитку или лендинг, так и интернет-магазин с множеством товаров или корпоративный портал. Для этого в распоряжение пользователя предоставляются:

более 450 шаблонов, каждый из которых можно адаптировать под свои потребности. Достаточно заполнить их контентом, чтобы сайт ожил и начал работать на успех бизнеса;

интуитивно-понятный визуальный редактор, позволяющий обойтись без изучения таблиц стилей CSS, HTML и прочего;

модули, которые позволяют обеспечить удобный прием платежей на сайте, создать чат для интерактивного общения, собирать статистику, рассылать электронные письма и смс-сообщения с предложениями клиентам, организовывать рекламные кампании в интернете;

встроенные аналитические возможности для анализа результатов продаж и их улучшения, составления стратегии дальнейшего развития бизнеса.

Кроме того, в конструктор уже включены возможности для SEO-оптимизации, для интеграции собственных сервисов и страниц.

Как создать сайт на бесплатном конструкторе

Помимо сайтов и интернет-магазинов, сервис предоставляет возможность создавать мобильные приложения, чат боты для социальных сетей и мессенджеров, QUIZ-опросы с подробной статистикой и аналитикой получаемых от участников ответов.

Чтобы воспользоваться всеми возможностями Mottor, достаточно лишь пройти несложный процесс регистрации, выбрать подходящий шаблон и приступить к его наполнению контентом. Все это можно делать абсолютно бесплатно.

Как только сайт будет готов к запуску, потребуется выбрать один из тарифных планов, ориентируясь на количество ресурсов и страниц, а также на требуемые для конкретного проекта возможности.

На любом из тарифов клиент получает:

выгодную скидку при оплате выбранного плана на 12 месяцев;

домен РФ или ru в подарок за регистрацию аккаунта;

неограниченный трафик и место на диске;

более 700 уже готовых секций и шаблонов;

надежную защиту от DDOS-атак.

Кроме того, возникающие в процессе создания сайта и работы с ним можно рассчитывать на помощь отзывчивой технической поддержки, специалисты которой знают все тонкости конструктора и ответы на все вопросы относительно его использования.