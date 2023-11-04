Российские СМИ активно пытаются выяснить причину возвращения Аллы Пугачевой на родину. Приезд Примадонны решил прокомментировать шоумен Стас Барецкий. Скандальный бизнесмен рассказал, что Алла Борисовна попросила его отменить сделку по покупке ее замка в Грязи. Барецкий заявил, что, возможно, он даже согласится. Однако он поставил условие – возвращение залога в 250 миллионов рублей.

«Она хочет в замке, видимо, жить до конца своих дней. Мы с партнерами, конечно, не звери, мы можем, в принципе, отменить сделку, чтобы она нам вернула залог», – заявил Барецкий. По словам шоумена, у него хорошие отношения с артисткой. Однако о сделке с Барецким, касаемо недвижимости Примадонна ни разу не говорила.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приезд Аллы Пугачевой в Россию. По его словам каждый гражданин РФ, «добропорядочный, законопослушный российский гражданин» имеет полное право свободно въезжать в Россию. «Также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте», — заявил Песков.