Износоустойчивая и выдерживающая длительное воздействие влаги бакелитовая фанера успешно применяется в строительстве и мебельном производстве, в кораблестроении, машиностроении и производстве авто. Она обладает целым рядом особенностей и преимуществ в сравнении с другими разновидностями этого материала.

Одним из популярных видов является фанера ФБВ, которая пользуется большим спросом из-за сравнительно низкой стоимости и небольшого веса. Она позволяет создавать упаковочные материалы, дверные блоки и оконные рамы, эстетичную и долговечную мебель, множество других конструкций.

Что такое фанера ФБВ

Существует две разновидности бакелитовой фанеры, одна из которых пропитывается спиртовыми (ФБС), а другая – водорастворимыми формальдегидными смолами. Главные отличия между ними – это значительно меньший вес ФБВ, обуславливаемый меньшей толщиной соединяемых между собой листов, а также более низкая ее цена.

В остальном же фанера ФБВ обладает всеми теми свойствами, что и ФБС:

высокая прочность, огнеупорность и хорошая теплопроводность;

устойчивость к воздействию влаги, благодаря чему на поверхностях материала не появляются разного рода плесневые грибки и прочие вредные или даже опасные микроорганизмы;

соответствие требованиям экологической безопасности. Формальдегидные смолы, используемые для пропитки листов, не испаряют в атмосферу опасных веществ, благодаря чему листы фанеры можно использовать для отделки жилых помещений;

небольшой вес, обеспечивающий удобство в монтаже, а также снижение нагрузки на несущие конструкции и элементы. Данным преимуществом обладает только ФБВ, другие разновидности гораздо тяжелее;

износостойкость, устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ, к гниению, к деформации из-за влаги, низких либо высоких температур;

отсутствие необходимости в дополнительной обработке. Бакелитовая фанера имеет привлекательный внешний вид, что позволяет избежать нанесения на нее каких-либо декоративных покрытий;

способность выдерживать температуру до 350 градусов. При этом бакелитовая фанера не поддерживает горение. Под воздействием открытого пламени она не воспламеняется, а обугливается, не давая огню распространяться дальше.

К основным характеристикам материала относятся толщина плит, которая может достигать 30 миллиметров, размеры, плотность, напрямую влияющая на вес изделия.

Типы бакелитовой фанеры по виду обработки

Для проведения черновых работ хорошо подойдут недорогие нешлифованные листы, которые значительно уступают всем остальным по внешнему виду.

Если планируется в дальнейшем вскрывать поверхности лаком или другими материалами, лучше выбирать шлифованную фанеру.

В мебельном производстве, а также в отделочных работах чаще всего применяют ламинированные листы, на которые наносится финишное покрытие – специальная пленка, не только улучшающая внешний вид, но и повышающая устойчивость к влаге и прочностные характеристики.