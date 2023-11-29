Розничные интернет-магазины давно оценили преимущества личного кабинета, который предоставляет покупателю возможность получать информацию о выгодных предложениях, хранить историю заказов, совершать другие действия. Производителям и импортерам какой-либо продукции, реализуемой крупными или мелкими оптовыми партиями, больше подойдет B2B личный кабинет с расширенной функциональностью.

Преимущества работы через B2B личный кабинет

Такой кабинет дает возможность клиентам производственной компании или импортеру значительно упростить работу с контрагентами. Клиенты получают возможность быстро выбирать требуемые товары и оформлять заказы без привлечения менеджера, отслеживать их выполнение, получать необходимые документы в электронной форме. Кроме того, B2B-платформа Sellty обеспечивает ряд других преимуществ:

значительное сокращение операционных затрат, которое может достигать 25-50 процентов;

обслуживание клиентов в автоматическом режиме;

возможность мгновенно получить возможность об остатке товаров на складе в режиме реального времени.

заказы обрабатываются в среднем на 35 процентов быстрее;

перевод рабочих процессов в онлайн и автоматизация B2B бизнеса до 100% за счет электронного документа оборота и интеграций с 1С и управления складом и контролем за товарными остатками.

В итоге средний чек увеличивается на 15-20%, а выручка – на 20 процентов. Но и это еще не все. Платформа обеспечивает бесшовную интеграцию с логистическими сервисами, что дает возможность решить подавляющее большинство проблем с логистикой.

Все вышеперечисленные преимущества – это не банальная реклама, а результаты опросов клиентов платформы.

Особенности B2B-платформ

Личный кабинет на таких платформах чем-то похож на обычный интернет-магазин, но все же стоит отметить несколько важных отличий. К ним относятся необходимость предоставления подробной информации о контрагентах, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также:

персонализация. То есть, каждый клиент получает информацию о товарах в зависимости от степени взаимодействия с производителем или импортером. Также от этого зависят цены и предлагаемые скидки;

формирование документации, а также возможность сверять бухгалтерскую отчетность;

интеграция с логистическими сервисами, упомянутая ранее;

интеграция с востребованными сервисами проверки контрагентов;

возможность создания нескольких аккаунтов для одного пользователя.

Со всеми возможностями платформы можно бесплатно ознакомиться на протяжении трех дней. Для этого достаточно заполнить форму регистрации.

Подключение B2B личного кабинета дает возможность существенно ускорить и упростить обработку заказов, автоматизировать бизнес, существенно разгрузить менеджеров по продажам, которые привлекаются только для решения сложных индивидуальных вопросов. Благодаря этом влияние человеческого фактора снижается в среднем на 85 процентов, исключаются досадные ошибки в оформлении бумаг и проведении продаж.