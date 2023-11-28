Известный российский телеведущий, юморист и актер посетил премьеру новой кинокомедии «Теща», которая прошла в Москве 27 ноября. Главные роли в картине исполнили комик Comedy Club Гарик Харламов, заслуженная артистка России Лариса Гузеева, Настасья Самбурская и Александры Лыков.

«У нас прекрасная, принимающая публика. Люди прекрасно понимают, что сюжет построен на народном творчестве – анекдотах, стереотипах и иронии. Поэтому я полагаю, все прекрасно понимают этот юмор. Да, это может быть терапией в какой-то мере. Но это будет понятно только после просмотра кино», – рассказал в беседе с корреспондентов «АиФ» на премьере фильма Азамат Мусагалиев.

По его словам, новогодняя кинокомедия не напугает потенциальных молодоженов. При этом юморист подчеркнул, что он сразу же смог найти общий язык со своей тещей и выстроил прекрасные отношения. Мусагалиев порекомендовал всем зятьям пригласить на совместный просмотр кинокомедии своих тещ, чтобы решить проблему взаимных отношений в случае необходимости.