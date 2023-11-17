Электромобили из Китая постепенно превращаются в один из трендов мирового рынка. Поднебесная готова предложить большое разнообразие моделей за относительно низкую цену. Кроме того, большинство производителей, понимая тенденции к росту популярности электрокаров в мире, внимательно следят за качеством и надежностью своих авто.

Низкая цена как главное преимущество китайских электромобилей

Новые электромобили в автосалоне компании «Автотрейдер» в Москве можно приобрести за адекватную цену. Это несколько отличается от общей ситуации на мировом рынке, где машины на электрической тяге гораздо дороже обычных. Но логичное объяснение этому есть:

китайские компании выпускают огромные объемы электрокаров, что дает возможность снижать цены на них;

аккумуляторы и другие комплектующие зачастую являются тоже китайскими, благодаря чему достигается реальная экономия на себестоимости авто;

передовые китайские производители пользуются мощной поддержкой от государства, что также отражается на стоимости продукции.

Стоит также упомянуть такие ценообразующие факторы, как дешевая электрическая энергия и относительно недорогая рабочая сила. Все это в совокупности позволяет производителям добиваться низкой себестоимости и при этом выпускать качественные электромобили, способные составить конкуренцию европейским и американским машинам.

Не стоит забывать и о таком неоспоримом преимуществе электромобилей, как экологическая безопасность, полное отсутствие вредных выбросов, что немаловажно на фоне борьбы с глобальным потеплением.

Огромный выбор моделей

Электромобили из Китая в компании «Автотрейдер» привлекают внимание не только разумной ценой, но и огромным разнообразием моделей. Китайские бренды регулярно снабжают свои авто новыми функциями, которые в уже упомянутых западных машинах относятся к классу «Премиум» и повышают стоимость в разы.

При этом производители, стремящиеся заработать авторитет, стараются не экономить на материалах, комплектующих, расходниках, дизайнерских разработках. В результате с конвейера сходят многофункциональные авто с современными медиасистемами, с дорогостоящей отделкой салона, с самыми современными опциями.

Как купить электромобиль в компании «Автотрейдер»

Для этого достаточно выбрать модель и марку авто, после чего записаться на тест-драйв, который абсолютно бесплатен и при этом позволяется познакомиться со всеми возможностями электрокара.

На сайте компании имеется возможность выбрать как уже готовые комплектации, так и самостоятельно воспользоваться конфигуратором для подбора только самых необходимых опций.

Ответы на любые вопросы, помощь в выборе электромобиля под потребности и требования заказчика предоставят консультанты, с которыми можно связаться через сайт в онлайн-режиме или по телефону.