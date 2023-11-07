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Масштабное полярное сияние вечером 5 ноября наблюдали жители многих российских регионов. Необычное сияние красного цвета увидели даже жители Крыма и Ростовской области. Астрофизики Института солнечно-земной физики СО РАН и сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН объяснили, почему сияние было ярко-красного цвета.

«Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли ещё 3 ноября. По всем признакам выброс рассматривался как рядовой. И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как столь слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», – заявили ученые.

По словам научного сотрудника Астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Вячеслава Авдеева, полярное сияние возникает во время сталкивания частиц солнечного ветра с верхней атмосферой Земли. При этом возмущенные молекулы и атомы газов начинают излучать свечение в разных спектральных линиях. В низких слоях атмосферы цвет свечения зеленый, а в верхних – красный. По этой причине жители южных регионов наблюдали верхний край полярного сияния, окрашенный в ярко-красный цвет.

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