Ученые из Самарского университета им. Королева вместе с астрофизиками из США доказали внеземное происхождение жизни на планете Земля. Об этом сообщает пресс-служба самарского вуза.

По мнению российских астрофизиков, жизнь на Земле могла появиться из биологических молекул в форме РНК и аминокислот, ключевую роль в стабилизации и копировании которых играют ионы металлов. Астрофизики предполагают, что в древних клетках ионы переносились при помощи хелатирующих агентов, которые возникли в межзвездном льду в космосе и оказались на Земле после падения метеоритов.

«Научная значимость нашего исследования состоит в том, что впервые в мире в аналогах межзвездных льдов были получены органические хелатирующие агенты. … Эти вещества способствуют переносу ионов металлов сквозь клеточную мембрану, и тем самым они могли участвовать в катализе репликации РНК, то есть в копировании данных РНК и делении древних протоклеток», – сообщил доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов.

Теоретическая часть исследования была проведена российскими астрофизиками из Самары, а экспериментальная – учеными из Гавайского университета в США.