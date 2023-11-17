Лазерная эпиляция дает возможность полностью избавиться от волос на длительный срок, поэтому ее популярность стремительно растет. Одновременно с этим появляется новое оборудование для проведения этой процедуры, отличающееся как по конструкции, так и по принципу действия.

Аппарат для лазерной эпиляции купить по разумной цене предлагает компания «Бьюти Лайф». В каталоге на сайте можно найти самое современное косметологическое оборудование для любых целей. Кроме того, покупатель может рассчитывать на целый ряд преимуществ, включающий бесплатную доставку оборудования и такое же бесплатное обучение.

Оборудование для лазерной эпиляции: разновидности и особенности

Всего существует три вида аппаратов для лазерной эпиляции, которые отличаются между собой стоимостью и особенностями рабочей среды. При этом следует помнить, что любое оборудование обладает не только преимуществами, но и минусами, на которые необходимо обращать внимание.

Александритовые аппараты для эпиляции

Они являются сегодня самым дорогим оборудованием и позволяют осуществлять процедуру практически без болевых ощущений. Кроме того, александрит, выращенный искусственно специально для эпиляции, дает возможность уменьшить количество сеансов и, соответственно, сроки полного избавления от волосяного покрова.

В то же время александритовый лазер подходит только для I, II, IIIфототипов по Фитцпатрику. На других типах кожи риск получения серьезных ожогов существенно увеличивается. Кроме того, данное оборудование бесполезно при необходимости удалить рыжие, пигментированные или седые волосы.

Неодимовый лазер

Оборудование, которое встречается крайне редко из-за низкого уровня безопасности для всех типов кожи, необходимости в максимально эффективном охлаждении, так как риск получения ожогов очень высок, а также из-за очень медленного процесса эпиляции.

К плюсам относятся возможность на более длительный срок удалить волосы, так как лазер полностью блокирует питание корня, и возможность использования для всех типов кожи по Фицпатрику. К примеру, данные аппараты применяются для смуглой кожи, которая плохо обрабатывается другими лазерами. Еще одно неоспоримое достоинство – сравнительно низкая цена.

Диодный лазер для эпиляции

В этом аппарате электрическая энергия преобразуется в лазерный импульс посредством полупроводников, что обеспечивает целый ряд преимуществ:

высокая скорость проведения процедуры. Особенно в сравнении с медленным неодимовым лазером;

возможность на протяжении 3-5 лет не обращаться к косметологам для повторения процедуры;

максимальный комфорт, практически полное отсутствие любых боевых ощущений;

универсальность, возможность применения для обработки кожи всех фототипов.

При этом аппараты обходятся относительно недорого, выигрывая по этому критерию у остальных разновидностей оборудования.

К минусам традиционно относятся проблемы с удалением так называемого «пушка» или седых волос, необходимость в очень качественном охлаждении, которое дает возможность обойтись без боли, а также без длительных перерывов в работе устройства. Кроме того, эффект «гладкой кожи» после обработки появляется через некоторое время, а не сразу.

Компания «Бьюти Лайф» готова предложить не только продажу, но и аренду диодных лазеров. В каталоге можно найти модели, отвечающие любым требованиям по функциональности и качеству, а также финансовым возможностям. Кроме того, наличие собственного сервисного центра позволяет устранять любые неполадки и проводить сервисное обслуживание оборудования.