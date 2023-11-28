Популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова после вылета с шоу «Последний Герой» поделилась со своими фанатами фотографиями до и после участия в проекте. Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей страничке в социальных сетях.

На одном из опубликованных фото 40-летняя певица сидит на пляже во время участия в программе «Последний герой» в черных велосипедках и топе. На второй фотографии артистка позирует в том же наряде в интерьере спальни уже после вылета из проекта.

По словам Седоковой, ежедневные спортивные упражнения и ограничения в еде, которые были частью условий участия в шоу, преобразили ее фигуру. В результате певица смогла не просто сбросить пару лишних килограмм, но также улучшить свою физическую подготовку.