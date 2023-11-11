Американский миллиардер Питер Тиль, являющийся одним из основателей PayPal, во время общения с представителями ФБР рассказал, что ему поступали предложения встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Такую информацию сообщило издание Business Insider, ссылаясь на журнал The Atlantic и собственные источники.

Как сообщает издание, Питер Тиль был приглашен на вечеринку в честь празднования 40-летия его партнера по бизнесу Кристиана Ангермайера в 2018 году. На мероприятии также присутствовал атташе посольства России в Берлине Даниил Бисслингер. После знакомства российский атташе предложил американскому бизнесмену посетить Петербургский международный экономический форум в качестве инвестора.

Бисслингер также обещал организовать личную встречу с Владимиром Путиным, если Питер Тиль согласиться приехать в Россию. По информации издания, якобы миллиардер отказался от данного предложения.

Повторное предложение, по словам Тиля, он получил в январе 2022 года, от которого не стал отказываться, ведь уже сотрудничал с ФБР. Миллиардер стал информатором американских спецслужб, получив кодовое имя «Философ».