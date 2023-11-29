Специалисты из Университета Цинциннати (США) в ходе своей научно работы установили, что ежедневное употребление клубник благотворно влияет на работу головного мозга.

Для проведения эксперимента ученые пригласили 30 добровольцев в возрасте от 50 до 65 лет. Каждый участник отмечал у себя проблемы с памятью, однако серьезных нейрогенеративных заболеваний у них обнаружено не было. Кроме того, специалисты отобрали добровольцев, имеющих избыточный вес.

Участники были разделены на две группы. Первой группе было рекомендовано употреблять 13 граммов клубничного порошка, что эквивалентно потреблению 130 граммов свежей клубники. Участники второй группы принимали плацебо. Эксперимент проводился в течение 12 недель. Другие ягоды и ягодные продукты добровольцы не употребляли на протяжении эксперимента.

По итогу результатов эксперимента специалисты сделали вывод, что если в рационе человека клубника будет присутствовать каждый день, то через три месяца улучшится работоспособность, память, психическое здоровье. Также клубника является отличной профилактикой болезни Альцгеймера. Ученые отмечают, что эффект от употребления клубники можно заметить уже на третий месяц включения ее в свой рацион.