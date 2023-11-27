Советские комедии с удовольствием смотрят не только российские, но и американские зрители. Один из них, Тим Болтон, поделился впечатлениями о знаменитой новогодней истории «Ирония судьбы, или С легким паром».

Он заявил, что мужчины в этой комедии конфликтуют, но если убрать из фильма Надю, ситуация изменится в лучшую сторону. Все ссоры улягутся сами собой.

Один из американских зрителей раскритиковал комедию «Ширли-Мырли», которую снял режиссер Владимир Меньшов. Житель США назвал «чрезмерной» игру актеров, а также отметил, что некоторые сцены ставили его в полный тупик абсурдностью ситуаций, передает “Царьград”.

Еще одна популярная комедия «Джентльмены удачи» вызвала самые различные отклики. К примеру, один из американских зрителей посетовал на слишком большое количество тюремных сцен. Также он добавил, что фильм «Кавказская пленница», в котором также снимался Георгий Вицын, показалась гораздо более интересной.