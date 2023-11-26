Известный российский актер Александр Петров, который не так давно удивил публику своей скоропостижной женитьбой, решил сыграть пышную свадьбу со своей молодой супругой Викторией Антоновой. Церемония прошла в La Pino Hall в Подмосковье. По слухам, мероприятие обошлось артисту в 25 миллионов рублей.

На торжество невеста надела белое платье в пол с отрытыми плечами. Образ дополняла скромная длинная фата и букет из белых лилий. Волосы Виктории были гладко зачесаны и собраны в пучок. Жених был одет в классический черный костюм и белую рубашку с галстуком. На пиджаке актера красовалась белая надпись: «Саша+Вика».

Однако Петров недолго пробыл в элегантном костюме. Когда молодые поднялись на круглую сцену, украшенную цветами и свечами, актер сбросил с себя пиджак и расстегнул все пуговицы на своей рубашке. Он взял лист бумаги, написанный от руки, отметив, что это его свадебная клятва. Александр также продемонстрировал своей супруге надпись на груди «Виктория Петрова», отметив, что вскоре на этом месте появится настоящее тату. Он заявил, что будет любить Викторию всю свою жизнь.