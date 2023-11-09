Российский актер Александр Олешко во время премьеры показа картины «Легенда о самбо» в московском кинотеатре «Октябрь», рассказал, что неоднократно мог серьезно пострадать во время съемочного процесса. Слова артиста процитировал «Пятый канал».

Олешко вспомнил, что во время съемок в сериале «Кодекс чести» у него случилась практически контузия из-за произошедшего взрыва. «Взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой… Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — рассказал артист.

По словам актера, серьезное происшествие случилось и во время съемок картины «Турецкий гамбит». Он рассказал, как его чуть ли не задавила лошадь. Животное скакало очень быстро, а он стоял на его пути и замешкался. Однако его спас режиссер Джаник Файзиев, схватив за ворот одежды и оттолкнул в сторону. По словам актера, кино – это интересная, но и опасная работа. Поэтому он и называет съемочную площадку «зоной повышенной опасности».