Актер Александр Лыков поделился впечатлениями от съемок фильма «Теща», где ему пришлось сыграть супруга-подкаблучника героини Ларисы Гузеевой. Он отметил, что давно и хорошо знает телеведущую, поэтому в экранных отношениях между ними не возникло недопонимания.

О постельной сцене с Гузеевой Лыков высказался с восторгом.

«Великолепно! Надеюсь, что и я ее не разочаровал», — заявил актер.

Кроме того, он рассказал, что некоторые эпизоды в комедии корректировались буквально на ходу, что сделало фильм еще интереснее для зрителей.

Помимо Ларисы Гузеевой и Александра Лыкова в комедийном фильме «Теща» сыграли также актриса Наталья Самбурская и шоумен Гарик «Бульдог» Харламов. Картина с юмором рассказывает об отношениях между двумя поколениями в семье.