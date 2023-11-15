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Известная российская актриса театра и кино Анна Банщикова, известная зрителям по роли столичного следователя Александры Кушнир в сериале «Ищейка», объяснила в интервью «Леди Mail.ru», почему не публикует фото своего супруга в социальных сетях.

«Муж мой слишком красив, чтобы часто его постить, – боюсь, кто-то из моих подписчиц влюбится. Я никогда не выставляла на показ свою личную жизнь. А кто-то на подробных рассказах о своих проблемах-разводах карьеру себе делает. Но это не мой путь к завоеванию любви зрителей. Хотя возможностей в этом плане было предостаточно», – рассказала актриса.

Анна Банщика живет в браке с адвокатом Всеволодом Шахановым уже 16 лет и воспитывают троих детей – сына Михаила (2007 года рождения), сына Александра (2009 года рождения) и дочь Марию (2017 года рождения).

«Надо найти такого человека, с которым тебе есть, о чем разговаривать. Чтобы вас объединяли общие интересы. И муж был еще и другом – это тоже важно. И еще (это уже лично моя заморочка) мне всегда хотелось, чтобы человек рядом со мной был умнее, мудрее и сильнее меня. В нашей семье все это есть – вот и весь секрет», – поделилась секретом счастливого брака артистка.

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