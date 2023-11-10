Украинские боевики ответят не только за Севастополь, но и за Одессу, заявил актер Виктор Сухоруков. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он пояснил, что общался с артистом, хорошо известным российскому зрителю по фильмам «Брат» и Брат-2», и поздравил его с 72-летием, передает портал News.ru.

«Просил всем подписчикам передать спасибо за поздравления. И добавить, что оппоненты ответят не только за Севастополь, но и за Одессу! Работаем, БРАТ!» — передал слова актера военкор.

Фраза «Вы мне еще за Севастополь ответите», прозвучала во второй части фильма «Брат», когда персонаж Сухорукова в США заманил в туалет ресторана «Метрополь» в Чикаго и ликвидировал украинского киллера, заряженного на Багрова-младшего.