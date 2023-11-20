Известный советский и российский актер Владимир Долинский в беседе с корреспондентом «АиФ» рассказал об истории создания популярной в СССР юмористической телепередачи «Кабачок “13 стульев”».

«Эту первую передачу сделал Толя Корешков. Она очень понравилась зрителям. Попросили показать второй раз. Показали. Стали приходить письма с просьбой показать третий раз. Показали. И вот тогда авторы стали собирать по польским, чешским, румынским, болгарским журналам миниатюры, чтобы снимать по ним новые передачи», – вспомнил Долинский.

По его словам, вначале актеры часто менялись ролями, пока не появился постоянный состав. При этом Владимиру Долинскому досталась роль пана Пепичика. Популярная программа выходила в эфир советского телевидения с 1966 по 1980 года (всего было снято 130 передач), а самым большим ее поклонником был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.