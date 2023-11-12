После ухода с российского рынка большого количества иностранных агрегаторов владельцы отелей и потенциальные их клиенты столкнулись с серьезной проблемой. Чтобы найти, к примеру, полностью устраивающий по всем критериям хостел в Москве, приходилось либо объезжать все подобные заведения в подходящем районе, либо искать в интернете сайты каждого из них.

Отечественные агрегаторы периодически появлялись, но быстро исчезали с рынка, поэтому решить проблему им так и не удалось. Однако появление сервиса GetHotel.ru позволило найти удобные и выгодные решения как для потенциальных гостей, так и для отельеров. Агрегатор использует нестандартные и достаточно оригинальные подходы и к тем, и к другим.

Цену на проживание в отеле назначает гость

Это – одна из ключевых фишек агрегатора. Человеку, ищущему подходящий хостел или отель, предоставляется возможность назначить свою цену. При этом не стоит забывать, что любой бизнес – это сотрудничество двух сторон. Поэтому отельер может либо согласиться на цену гостя, либо отказаться от предложения.

Также имеется возможность предложить скидку, связавшись с клиентом непосредственно на сайте.

Кроме того, поиск вариантов проживания через агрегатор обеспечивает следующие преимущества:

техническая поддержка, позволяющая решить любую проблему, связанную с оплатой в процессе бронирования или выбором отеля, получить ответы на интересующие вопросы;

подробная информация о представленных на сервисе хостелах и отелях, благодаря чему исключается необходимость искать дополнительные ее источники;

возможность произвести оплату прямо на сайте. После этого агрегатор связывается с отелем и в случае подтверждения бронирования передает средства ему. Либо возвращает гостю;

возможность получить выгодную скидку на проживание в отеле, назначив свою цену и получив встречные предложения от отельера.

Преимущества агрегатора для владельцев отелей, гостиниц и хостелов

Работа через агрегатор выгодна для отельеров сама по себе, так как им не нужно постоянно заниматься маркетингом, искать способы привлечения внимания к себе. Наличие отеля в каталоге сервиса позволяет существенно повысить шансы на получение новых клиентов.

При этом GetHotel.ru, основатели которого ранее сами работали в отельном бизнесе и знают все проблемы сотрудничества с агрегатором, постарался создать максимально выгодные условия для потенциальных партнеров.

Так, имеется возможность выбрать один из двух вариантов сотрудничества – 10-процентную комиссию за бронирование номера либо абонентскую плату, составляющую 5700 рублей ежемесячно. Первый вариант идеален для отельеров с небольшим количеством бронирований, второй – для крупных заведений, у которых отбоя нет от клиентов.

Кроме того, на сайте агрегатора владелец отеля может настроить режим автоматической выдачи, который избавляет от необходимости отвечать на каждое предложение клиента по стоимости проживания и в ответ предлагать свои условия.

Подтверждение бронирования осуществляется сразу после получения заявки. Агрегатор связывается с отельером и уточняет все данные, благодаря чему вероятность заезда увеличивается. Кроме того, гости начинают лояльно относиться к выбранному заведения.

Наконец, агрегатор – это мощная информационная поддержка для отеля или любого другого заведения.