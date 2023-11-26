Командующий Сил специальных операций ВСУ Сергей Наев рассказал западному изданию ABC News о подготовке украинской армии к обороне на границах восточных и южных регионов страны.

Он заявил, что если Россия продолжит в том же духе развивать военные технологии, а также наращивать производство оружия, боеприпасов и техники, то противостояние вполне может выйти за пределы упомянутых выше областей. В этом случае ВСУ могут не сдержать натиск ВС РФ.

Чтобы исключить подобные риски, цитирует Наева РИА Новости, Киев и начал подготовку к обороне.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — заявил генерал ВСУ.

Авторы статьи назвали причиной провального контрнаступления украинской армии превосходство России в воздухе, а также отметили, что РФ задействует в ходе боевых действий современные образцы вооружения и боевой техники.