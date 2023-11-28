28 ноября советский и российский актер Андрей Ургант, отец популярного ведущего Ивана Урганта, отмечает свое 67-летие. Артист рассказал, что сегодня у него двойной праздник, ведь у его супруги Лены также день рождение.

Андрей Ургант женился на своей возлюбленной, с которой долгое время состоял в отношениях. Однако кем является его избранница, достоверно неизвестно. По словам актера, супруга младше его на 21 год. Стоит отметить, что возлюбленная Андрея Урганта находится в приятельских отношениях с его бывшей гражданской женой Еленой Романовой.

«Мы женаты. У Леночки, кстати, день рождения тоже 28 ноября, что сильно сокращает расходы на проведение праздника. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, – мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться…», – рассказал Андрей Львович.

Актер не желает, чтобы прессе засветилась его супруга. Поэтому он скрывает ее личность. Ранее Андрей Ургант состоял в отношениях с продюсером Еленой Романовой. Несмотря, что их союз распался, они остались в очень хороших отношения. Андрей Ургант стал крестным отцом ребенка Елены Романовой.