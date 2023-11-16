16-летняя дочь актера Александра Абдулова Евгения, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Баба Мороз и Тайна Нового года», появилась на премьере и впервые вышла на красную дорожку.

Она рассказала, что мечтает стать режиссером, с младших классов школы учиться снимать и постоянно это делает. А после окончания учебы намеревается поступать во ВГИК.

«Хочу войти в историю как режиссер, чтобы меня ставили в пример», – цитирует юную актрису «Комсомольская правда».

На красную дорожку Абдулова вышла в эффектном костюме черного цвета, с красивым макияжем и аккуратной укладкой. При этом она вела себя очень скромно и жаловалась, что совершенно не знает, что делать в подобных торжественных случаях.

Женя Абдулова относится очень критично к своему актерскому мастерству и говорит, что играет ужасно. Она также отмечает, что как и отец, полностью отдается ремеслу.

При этом актриса отметила, что работа над фильмом ее увлекла. Также понравилось, что режиссер давал полную свободу юным актерам.

Также Евгения рассказала, что постоянно скучает по отцу. Напомним, он очень ждал появления дочери на свет, но умер от онкологического заболевания, когда ей было всего 9 месяцев.