Известная российская актриса и звезда популярного серила «Ольга» Яна Троянова в интервью украинским средствам массовой информации негативно высказалась в адрес россиян и России в целом. Общественники требуют наказать актрису за оскорбительные высказывания. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

В ходе общения с украинскими журналистами Троянова заявила, что население России представляет собой «одних алкашей», при этом государство и вовсе находится «в подчиненном состоянии». Далее актриса сравнила Россию с «изнасилованной бабой» в ходе своего интервью.

Общественные деятели призвали власти наказать актрису за оскорбительные высказывания в адрес российского народа и государства в целом. Общественники предлагают внести Яну Троянову в список иноагентов и возбудить в ее отношении уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Напомним, что в случае возбуждения уголовного дела актрисе может грозить до пяти лет лишения свободы.