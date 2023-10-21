Французский актер Сами Насери, прославившийся ролью таксиста Даниэля в фильме «Такси», снялся в узбекской рекламе авторынка и местной сети фастфуда. Соответствующую информацию сообщило издание motor.ru.

В рекламном ролике можно увидеть надпись, которая переводится, как «Легенды выбирают авторынок Tashkent Index!». По сюжету главные герои разговаривают на узбекском языке, в том числе и герой Насери. Посетитель авторынка интересуется автомобилем Songsan SS Dolphin китайского производства, стоимость которого составляет 86 тысяч долларов. В ролике также все герои едят бургеры сети Feed Up.

Несери решил продемонстрировать возможности китайского родстера в духе знаменитой кинофраншизы. Примечательным является также выбор музыкального сопровождения ролика – саундтрек из фильма «Такси».

Отмечается, что актер Сами Насери являлся гостем Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», проходившего в столице Узбекистана с 29 сентября по 2 октября.