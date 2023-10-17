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В столице стартовали съемки фильма «Домовенок Кузя», в котором одного из главных персонажей сыграет звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев.

Режиссер картины Виктор Лакисов назвал эту работу профессиональным вызовом, так как анимированные персонажи в фильме должны быть живыми и обаятельными, но в то же время полноценными компьютерными героями.

Домовенку Кузе придется покинуть волшебный мир и перенестись в реальный. Следом за ним увяжется Баба Яга, которая попытается строить козни главному герою.

Премьера «Домовенка Кузи» запланирована на 2025 год. Помимо Богатырева, в фильме задействованы также София Петрова и Евгения Малахова.

Режиссер Лакисов уже работал с анимированными персонажами в фильме «Крякнутые каникулы».

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