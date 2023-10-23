После начала специальной военной операции звезда сериалов «Кухня» и «Последний из Магикян», актер театра и кино Андрей Бурковский уехал вместе с семьей в Соединенные Штаты Америки. При этом своей переезд он не афишировал и не делал громких политических заявлений.

Однако популярный в России актер, снимавшийся в шоу «Даешь молодежь!» на канале СТС, так и не смог добиться успеха заграницей. Ему удалось принять участие в нескольких малобюджетных проектах и сыграть в спектакле режиссера Александра Молочникова, который публично выразил свое негативное отношение к специальной военной операции.

В итоге Андрей Бурковский принял решение вернуться в Россию, чтобы принять участие в съемках третьего сезона популярного сериала «Медиатор», премьерный показ которого состоится уже в следующем году. В сериале беглый актер сыграет главную роль – психолога Андрея Павлова, манипулирующего своими клиентами.