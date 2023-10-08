Стало известно о личной жизни актрисы Татьяны Агафоновой, которая решила переехать в деревню. Оказалось, что этот шаг был продиктован определенными обстоятельствами и сейчас она ведет особый образ жизни.

Татьяна Агафонова стала популярной после своего дебюта в фильме «Одиноким предоставляется общежитие». Ее простота и душевность завоевали сердца советской аудитории. После этого фильма она продолжала сниматься, хотя и в небольших ролях. Однако настоящую вторую волну славы ей принесла роль в «Интердевочке», который стал популярным и принес актрисе множество предложений. В 90-х годах ее карьера пережила спад.

Татьяна Агафонова не унывала и всегда находила способы заработка, даже если это было лишь на еду. Но затем она неожиданно изменила свою жизнь, став председателем колхоза в деревне в Тверской области, где она выросла. По ее словам, в это время работать на земле было более выгодно, чем сниматься в кино. К тому же, в это время ушла из жизни ее бабушка, которую Татьяна считала своей настоящей матерью.