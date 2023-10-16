На прошлой неделе на Первом канале стартовала премьера сериала «Бизон: Дело манекенщицы», детектив в стиле «ретро», действие которого разворачивается в эпоху Брежнева.

Основную роль в этом произведении исполнил известный актер Сергей Безруков, воплотивший образ следователя МУРа, который расследует таинственную гибель манекенщицы из Московского Дома моделей.

Зрители, оценившие первые эпизоды, высказали различные мнения о сериале на кинопорталах и в социальных сетях. Некоторые считают, что период 1970-х годов в сериале передан очень точно, и хвалят актерскую игру Сергея Безрукова в роли милиционера. Другие, однако, отметили несколько недоработок и ляпов в сюжете, а также выразили опасения относительно пропаганды табакокурения, которая присутствует в сериале.

Некоторые комментарии зрителей включают противоположные высказывания: «Надоел!» и «Смотрю фильм с интересом. Причем интересно все – и расследование, и судьбы героев, и атмосфера тех лет».