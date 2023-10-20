Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Слушатели трибьют-концерта, посвященного памяти Юрия Шатунова, выразили недовольство по поводу того, как российские артисты исполнили композиции солиста «Ласкового мая», утверждая, что они не следовали оригиналу.

Одна из зрительниц, Светлана Добротенко, выразила свое мнение о концерте: «Я была на концерте с начала и до конца. Что-то мне понравилось, но в основном мне не понравилось. Потому что в своей манере перепевают, и мне не понравилось, как перепевали Буланова и SHAMAN».

Другая фанатка Юрия Шатунова также выразила свое недовольство, особенно в отношении выступления артиста SHAMAN, утверждая, что он никогда не знал Шатунова и что на концерт не были приглашены те артисты, которые действительно знали и ценили музыканта, такие как Сергей Серков и другие.

Трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» в память о Юрии Шатунове прошел 17 октября в Crocus City Hall, где популярные артисты исполнили хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». На мероприятие также пришли друзья и близкие Шатунова, которые поделились воспоминаниями из его жизни.

Вам может понравиться

Пригожин: Если Пугачева вернется в Россию, люди пойдут на ее концерты

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал попадание Аллы Пугачевой в пятерку лучших исполнительниц страны по данным ВЦИОМ и отметил, что ничего удивительного в этом нет. Он пояснил, что несмотря на бегство певицы

Актер Алексей Баталов чуть не умер на съемках фильма “Москва слезам не верит”

На съемках фильма «Москва слезам не верит» Алексей Баталов чуть не умер, рассказал «Пятый канал». После сцены, в которой Гога дерется с хулиганами, ему пришлось вызывать «Скорую». Режиссер Владимир Меньшов

Николай Наумов сообщил, что конец сериала «Реальные пацаны» будет очень серьезным

По словам актера Николая Наумова, последний сезон сериала «Реальные пацаны» будет иметь очень серьезное и глубокое завершение. В интервью актер сообщил: «Да, у нас написан конец, он существует. Очень серьезный,