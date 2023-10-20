Слушатели трибьют-концерта, посвященного памяти Юрия Шатунова, выразили недовольство по поводу того, как российские артисты исполнили композиции солиста «Ласкового мая», утверждая, что они не следовали оригиналу.

Одна из зрительниц, Светлана Добротенко, выразила свое мнение о концерте: «Я была на концерте с начала и до конца. Что-то мне понравилось, но в основном мне не понравилось. Потому что в своей манере перепевают, и мне не понравилось, как перепевали Буланова и SHAMAN».

Другая фанатка Юрия Шатунова также выразила свое недовольство, особенно в отношении выступления артиста SHAMAN, утверждая, что он никогда не знал Шатунова и что на концерт не были приглашены те артисты, которые действительно знали и ценили музыканта, такие как Сергей Серков и другие.

Трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» в память о Юрии Шатунове прошел 17 октября в Crocus City Hall, где популярные артисты исполнили хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». На мероприятие также пришли друзья и близкие Шатунова, которые поделились воспоминаниями из его жизни.