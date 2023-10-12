Зрители без особого интереса отнеслись к выходу на экраны очередного продолжения «Гардемаринов». Многие пользователи Сети написали, что ремейки старых советских фильмов не вызывают у них ничего, кроме раздражения.

«Главные герои из прошлых фильмов не вызывают никаких эмоций, это не герои, а картонные персонажи, но соотнести с этими стариками уже не получается, да и незачем», – назвал одну из причин провала фильма в прокате пользователь Александр Небо.

Также зрители написали, что слишком затянутый сюжет и «никакая актерская игра» делают двухчасовой фильм настоящим испытанием, так как высидеть столько времени в кинотеатре довольно сложно.

Напомним, первая неделя в прокате для фильма «Гардемарины 1787. Мир» с Дмитрием Харатьяном, Александром Домагаровым, Павлом Мамаевым оказалась провальной. Зрители не оценили желания режиссера продолжать историю. Стоит отметить, что особого интереса не вызывали и другие продолжения первого фильма, снятые в 90-е годы прошлого столетия.