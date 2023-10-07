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Жительница Челябинска, которая переехала в Россию из Таджикистана, осталась без пенсии в свои 94 года. Проблема в том, что соглашение между этими странами предполагает выплату пенсий только за страховой стаж, наработанный на территории каждой из них.

Пожилая женщина имеет возможность получать пенсию из Таджикистана. Но для этого ей нужно пройти ряд бюрократических формальностей, которые занимают некоторое время. До тех пор, пока процедуры не завершаться, она остается без выплат.

Впрочем, власти Челябинской области нашли выход из создавшегося положения. Они приняли решения выплатить женщине из регионального бюджета 15 тысяч рублей в качестве единоразовой материальной помощи. Это позволит не нуждаться в деньгах, пока жительница областного центра вновь не начнет получать пенсию.

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