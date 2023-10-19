Жители Израиля, которые после начала боевых действий хотят оставить страну, часто сталкиваются с множеством трудностей. О них «Ленте.ру» рассказала россиянка Анастасия, живущая в Рамат Гане.

Она пояснила, что люди, которые снимают квартиру, фактически привязаны к ней. Чтобы оставить такое жилье, нужно заплатить за него до конца срока, указанного в договоре. Либо найти другого арендатора, но сделать это в нынешних условиях довольно сложно. Поэтому в основном выезжают лишь те, кто способен выложить кругленькую сумму в оплату аренды.

Кроме того, почти 90 процентов авиарейсов отменены из-за постоянных ракетных атак, люди вынуждены добираться к конечному пункту своего путешествия через Грецию или Кипр, куда проще попасть.

В Рамат-Гане, где живет Анастасия, ситуация относительно спокойная. В жилых домах предусмотрены убежища, куда можно спрятаться во время воздушной тревоги. Однако присутствует неопределенность – уехать довольно сложно, но и оставаться тоже непросто, так как многие из-за вооруженного конфликта остались без работы, а арендную плату за квартиру все равно придется платить.