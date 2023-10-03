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Бывшие супруги Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц сфотографировались вместе со своей дочерью- подростком. Они практически повторили архивный снимок с маленькой Марией. Совместный снимок появился на странице Ивана Жидкова в социальных сетях.

Актер решил показать, как его дочь изменилась спустя 14 лет. Судя по снимку, Мария взяла лучшее от своих родителей. Девочка равноценно похожа и на мать, и на отца. «Круто, 14 лет разницы между фото», – подписал опубликованный снимок Иван Жидков.

Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц поженились в 2008 году. В сентябре 2009 года Татьяна родила дочь Марию. Однако спустя пять лет совместной жизни актеры решили расстаться. Спустя время актеры нашли счастье в других отношениях. Арнтгольц вышла замуж за актера Марка Богатырева и в 2021 году родила от него сына. А Жидков сейчас встречается с девушкой по имени Мария. Актер уже упоминал, что не против жениться на своей избраннице. «Думаю, что мы скоро поженимся. Все произойдет скоро», — заявил актер.

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