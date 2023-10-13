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Минздрав республики Башкирия сообщил, что шестиклассницу, которую избили ученики, экстренно доставили в больницу Уфы на вертолете санавиации. Девочка госпитализирована в травматологическое отделение для стационарного лечения.

Учащуюся школы в деревне Савалеево Кармаскалинского района 10 октября жестоко побили ее одноклассники. Причем сделали они это прямо на уроке, улучив момент, когда учитель вышла из класса. Школьницу повалили на пол и избивали ногами, ей отбили поджелудочную и селезенку. С серьезными травмами внутренних органов и множеством ушибов ребенка пришлось срочно доставлять в детскую республиканскую больницу.

Администрация школы не дает никаких комментариев по поводу инцидента. Власти района уже привлекли Комиссию по делам несовершеннолетних, которая уже разбирается с причинами такой жестокости.

В больнице заявили, что школьница находится в состоянии средней тяжести.

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