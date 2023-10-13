Известный стендап-комик Слава Комиссаренко не успел жениться, как вокруг его персоны разгорелся нешуточный скандал. Поклонники, а может, недоброжелатели артиста опубликовали информацию, согласно которой, его новоиспеченная супруга (Юлия Шашкова) имеет довольно темное прошлое. Утверждается, что ранее девушка работала веб-кам моделью и, по некоторым данным, она даже предоставляла интим услуги за деньги.

После скандала в Сети стендапер опубликовал пост, в котором заявил, что не знал ничего о прошлом своей жены, и ему невероятно грустно и стыдно, что все это он узнал не напрямую от нее, а из Интернета.

Стало известно, что Юлия Шашкова уже отписалась от Комиссаренко в соцсетях. А на новом видеоролике, который она опубликовала на своей странице, пользователи не заметили обручального кольца. Судя из ее сторис, Юлия сейчас находится в США одна, ведь Слава ездит со своими концертами по европейским странам.

Официально о своем расставании пара не сообщала, однако поклонники творчества Комиссаренко предположили, что вскоре будет развод. Слава Комиссаренко и Юлия Шашкова сыграли свадьбу в Турции в сентябре 2023 года.