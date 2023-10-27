Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В честь очередной годовщины знакомства супруга рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко опубликовала в Сети несколько фотографий из семейного архива.

Один из снимков сделан в Париже, куда пара ездила в романтическое путешествие. Сфотографировались супруги на фоне Триумфальной арки.

«Вася, вроде только познакомились, а уже 16 лет прошло…», – гласит подпись под этой фотографией.

Кроме того, Елена выложила красивые фото из дома и общественного транспорта.

Поклонники выразили восхищение снимками, а также уважение рэперу, который проявляет заботу по отношению к своей семье и сохраняет любовь к супруге даже через много лет.

Также многие комментаторы написали, что Баста и Елена – отличная пара, являющаяся примером счастливой семьи в отечественном шоу-бизнесе.

Вам может понравиться

Буякевич: на Западе полностью исчезла риторика о неизбежной победе Украины

Риторика о неотвратимой победе Украины как-то незаметно исчезла из западного дискурса, рассказал «Известиям» заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. Он напомнил, что с начала специальной военной операции США и

Военная хроника: ВС РФ активно применяют “Ланцеты” с интеллектуальной системой наведения

В зоне специальной военной операции уже активно используются новые «Ланцеты» – «Изделие 53» с автоматической системой наведения на цель, рассказал тг-канал «Военная хроника». Авторы публикации пояснили, что если предыдущие модели

Полковник Литовкин: ПВО России сбивает украинские самолеты на предельной дальности

Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о новом средстве поражения, сбившем 24 украинских самолета стало настоящей сенсацией. На Украине оно вызвало эффект разорвавшейся бомбы, а в России многие военные эксперты