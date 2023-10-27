В честь очередной годовщины знакомства супруга рэпера Басты Елена Пинская-Вакуленко опубликовала в Сети несколько фотографий из семейного архива.

Один из снимков сделан в Париже, куда пара ездила в романтическое путешествие. Сфотографировались супруги на фоне Триумфальной арки.

«Вася, вроде только познакомились, а уже 16 лет прошло…», – гласит подпись под этой фотографией.

Кроме того, Елена выложила красивые фото из дома и общественного транспорта.

Поклонники выразили восхищение снимками, а также уважение рэперу, который проявляет заботу по отношению к своей семье и сохраняет любовь к супруге даже через много лет.

Также многие комментаторы написали, что Баста и Елена – отличная пара, являющаяся примером счастливой семьи в отечественном шоу-бизнесе.