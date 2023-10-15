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Обвинения Зеленского в адрес российского президента Владимира Путина, который якобы «причастен» к обострению конфликта между Израилем и Палестиной – это не более, чем приступ паники. Украинского лидера совершенно не устраивает тот факт, что внимание США и НАТО мгновенно переместилось на Израиль, а о Киеве забыли практически все мировые СМИ, заявил американский журналист Макс Блюменталь.

На YouTube-канале Srephen Gardner он пояснил, что Владимир Зеленский не знает, как снова «затащить мир в украинскую истерию» и поэтому делает совсем уж неадекватные заявления.

Президента Украины раздражает и Израиль, который за полтора года так и не стал помогать Киеву оружием даже несмотря на давление США. Мало того, он в основном придерживался пророссийской позиции.

Россия же, напротив, предприняла все возможные меры, чтобы предотвратить новую вспышку противостояния Израиля и ХАМАС, поэтому обвинения Зеленского совсем не по адресу.

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