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Темпы мобилизации на Украине не успевают восполнять потери подразделений на фронте, поэтому в Киеве все чаще слышны призывы к ужесточению призыва в армию. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Члена комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергея Рахманина заявил: «Дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь в личном составе в виде погибших и раненых». По его словам, после смены областных военкомов темпы набора новых бойцов в армию значительно снизились.

«Если кто-то думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, пересидеть окончание войны, а потом выйти и рассказывать, что он помогал экономическому фронту, покупая кофе и сигареты, – так уже не получится», – заявил в интервью украинским СМИ командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук, призвав к тотальной мобилизации.

Украинский адвокат Владимир Крекотень заявил, что у не явившихся вовремя в военкомат граждан стали блокировать банковские карты. При этом военкомат принимает постановление о привлечении гражданина к административной ответственности, на основании чего банк замораживает счет.

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