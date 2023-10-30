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Отслуживший в Африке бывший боец частной военной компании «Вагнер» из Кургана в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал об особенностях работы на Черном континенте.

«В составе ЧВК “Вагнер” я пробыл в разных странах Африки полтора года. Там очень важно иметь не только хорошую военную подготовку, но и крепкое здоровье. Чтобы вылечить один зуб, однажды мне пришлось заплатить 150 долларов (около 14 тысяч рублей). Поэтому в Африке обязательно нужно иметь здоровые зубы, иначе быстро нацепляешь инфекций, и все деньги будут уходить на лечение. Лёгкие тоже нужно иметь хорошие, в их климате очень быстро можно поймать туберкулез», – поделился своим опытом боец.

Еще одна опасность во время нахождения в африканских странах – это малярия. Острая инфекция, передаваемая человеку при укусе самки комара, характеризуется лихорадочными приступами и развитием анемии. В настоящий момент экс-сотрудник ЧВК «Вагнер» находится в зоне проведения специальной военной операции в составе подразделения чеченского спецназа.

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