Осенью 2022 года дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк решила уехать из России. Изначально Анна планировала остаться в Азербайджане, но вскоре она переехала в Объединенные Арабские Эмираты.

«Почему решила туда? А почему бы и нет? Там солнышко, море», – написала в своем блоге дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня». Стоит отметить, что в последние годы многие российские звезды шоу-бизнеса начали приобретать недвижимость в ОАЭ.

Однако 27-летняя Анна после принятия решения о приобретении жилья в самом густонаселенном городе Арабских Эмират начала считать Дубай своим новым домом. Девушка опубликовала на своей страничке очередное фото и подписала его следующим образом: «Мяу. Мокрые и взъерошенные от дождя, но не сломленные. Как вы? Я еду в аэропорт».

При этом самые любопытные поклонники модели решили поинтересоваться, куда в этот раз направляется Анна. «На вторую родину, Дубай», – написала девушка. Данное заявление возмутило большое количество ее фанатов.

«Как легко у них появляется новая родина. Они вообще знают значение этого слова», – написали возмущенные поклонники. Однако другие фанаты восприняли новость позитивно и отметили, что модель выглядит просто великолепно.