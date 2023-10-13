На Украине сотни тысяч граждан делают все возможное, чтобы не попасть под мобилизацию. В настоящий момент власти вносят изменения в действующее законодательство, чтобы исправить данную ситуацию, заявила замминистра обороны страны Наталия Калмыкова.

Она высказалась в том духе, что ситуаций, когда украинцы не хотят участвовать в боевых действиях, становится все больше с каждым днем. Ежедневно поступают сообщения о поимке на границе военнообязанных мужчин, пытающихся выехать за пределы страны. Измеряется это в «десятках, сотнях тысяч» граждан.

С момента начала специальной военной операции Киев не прекращает мобилизацию украинцев, причем в последние месяцы она все больше напоминает похищение людей. Мужчинам категорически запрещен выезд за границу, представители ТЦК (бывших военкоматов) жестко задерживают людей где угодно – на остановках общественного транспорта, в автобусах, в кафе, дома или прямо на улице. Это идет вразрез с заявлениями президента Украины Зеленского, что жители страны выстраиваются в очереди в военкоматы.