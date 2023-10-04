Супруга Игоря Николаева, певица и актриса Юлия Проскурякова впервые высказалась о его болезни. По ее словам, справиться с переживаниями по поводу здоровья мужа Юлии помогла работа – в этот момент она принимала участие в съемках фильма «Детектив на все руки – 2». Об этом Проскурякова сообщила в своем Телеграм-канале.

По словам супруги Николаева, отвлечься от тяжелых переживаний ей помогло участие в картине. «Благодаря ему (фильму – ред.) и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы», — написала Проскурякова.

Напомним, что народный артист России Игорь Николаев был госпитализирован 15 сентября из-за проблем с сердцем. Артисту было проведено аортокоронарное шунтирование. Пять дней он провел в реанимации. А 20 сентября уже был переведен в стационар. Сейчас Николаев проходит реабилитацию. Его уже выписали из больницы, но ему показан домашний режим в целях избегания контактов с посторонними. Артисту стоит поберечь здоровье из-за ослабленного после операции иммунитета.