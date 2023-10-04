Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Супруга Игоря Николаева, певица и актриса Юлия Проскурякова впервые высказалась о его болезни. По ее словам, справиться с переживаниями по поводу здоровья мужа Юлии помогла работа – в этот момент она принимала участие в съемках фильма «Детектив на все руки – 2». Об этом Проскурякова сообщила в своем Телеграм-канале.

По словам супруги Николаева, отвлечься от тяжелых переживаний ей помогло участие в картине. «Благодаря ему (фильму – ред.) и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы», — написала Проскурякова.

Напомним, что народный артист России Игорь Николаев был госпитализирован 15 сентября из-за проблем с сердцем. Артисту было проведено аортокоронарное шунтирование. Пять дней он провел в реанимации. А 20 сентября уже был переведен в стационар. Сейчас Николаев проходит реабилитацию. Его уже выписали из больницы, но ему показан домашний режим в целях избегания контактов с посторонними. Артисту стоит поберечь здоровье из-за ослабленного после операции иммунитета.

Вам может понравиться

Стилист рассказала, какая осенняя обувь вышла из моды

Стилист Ксения Болилая назвала модели осенней обуви, которые устарели в этом осеннем сезоне. По словам модного эксперта, варианты осенних туфель и ботинок с острым носом утратили свою актуальность. Также вышла

Французы «отменили» русского актера Анатолия Белого, сбежавшего из России из-за СВО

В Париже были отменены гастроли известного актера театра и кино Анатолия Белого, который планировал выступить в спектакле «Я здесь» в театре Ранелаг 4 октября, как сообщает kp.ru. В афише мероприятия

Под Тюменью выставили на продажу два круглых дома на одном участке за 50 миллионов рублей

На одном из порталов для размещения объявлений о продаже недвижимости появилось интересное предложение. Под Тюменью на продажу выставили два необычных дома, расположенных на одном участке площадью 20 соток. При этом