26 октября в прокат выходит документально-художественный фильм «Императрицы» в главной роли с Юлией Пересильд. Актриса сыграла российскую императрицу Елизавету Петровну. В фильме повествуется о правителях, сформировавших великую Российскую империю.

Данный фильм был снят в рамках исторического проекта «Русь». Он является продолжением картины «Петр I. Последний царь и первый император», ставший самым кассовым художественно-документальным фильмом в истории российского проката.

На пресс-конференции, посвященной премьере картины, журналистам удалось пообщаться с актрисой, воплотившей главную героиню Елизавету Петровну, Юлией Пересильд. На вопрос корреспондента «Вокруг ТВ», каково ей было перевоплощаться в российскую императрицу, Юлия ответила, что обнаружила в своей героине черты, которых ей не хватает в жизни.

Пересильд рассказала, что Елизавета была невероятно женственной и очень много времени уделяла уходу за своей внешностью. «Подписания приказа ждут, а она занимается своей красотой, репетирует, красиво она подпишет или нет. Абсолютно безответственная женственность, которой, наверное, во мне нет, но я очень хотела бы ее приобрести!», — смеясь, призналась актриса.