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По данным журнала Nutrients, исследователи из Японии пришли к выводу, что сочетание таурина и черного перца способно снижать риск заболеваний сердца, благодаря своей способности снижать уровень холестерина и обладать антиоксидантными свойствами. Особенно высокий антиоксидантный потенциал характерен для черного перца.

Таурин – это аминокислота, которая обычно присутствует в мясных продуктах и морепродуктах. Она также добавляется в сухой корм для кошек, поскольку кошки сами не могут синтезировать эту аминокислоту и ее отсутствие может серьезно навредить их здоровью. Для человека таурин также играет важную роль в поддержании общего здоровья.

Ученые из Японии провели исследование на мышах и обнаружили, что группа мышей, получавших таурин, имела сниженные уровни холестерина по сравнению с группой, которая придерживалась обычной диеты.

Помимо своей способности снижать уровень холестерина, таурин также проявил себя как антиоксидант и антивоспалительное вещество, что способствует нормализации кровяного давления и улучшению состояния сосудов.

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