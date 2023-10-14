Глава МИД Японии Ёко Камикава в очередной раз заявила о правах Токио на Курильские острова, а также отметила, что только решение этой территориальной проблемы позволит, наконец, заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.
При этом Япония подключилась к санкциям Запада в отношении России, которые начали вводиться огромными пачками сразу после начала специальной военной операции.
Россия отреагировала на подобные претензии и действия со стороны Страны восходящего Солнца целым рядом мер. Она запретила Японии ловить рыбу в районе островов, так как Токио не погасил задолженность за ранее предоставляемые квоты, отменила ранее действующий безвизовый режим и ввела запрет на хозяйственную деятельность японцев на Курилах.
Кроме того, санкции, которые вместе с Западом вводит и Япония, повышают цены на нефть, которую Токио закупает постоянно и большими объемами. Еще одну проблему японцы создали себе сами – они запретили продавать в Россию свои автомобили. Теперь автопроизводители вынуждены думать, куда девать подержанные авто, продажа которых ранее приносила до 700 тысяч долларов ежедневно.
«Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали», – прокомментировал проблемы, с которыми столкнулись японцы из-за санкций президент России Владимир Путин.