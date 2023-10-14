Глава МИД Японии Ёко Камикава в очередной раз заявила о правах Токио на Курильские острова, а также отметила, что только решение этой территориальной проблемы позволит, наконец, заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.

При этом Япония подключилась к санкциям Запада в отношении России, которые начали вводиться огромными пачками сразу после начала специальной военной операции.

Россия отреагировала на подобные претензии и действия со стороны Страны восходящего Солнца целым рядом мер. Она запретила Японии ловить рыбу в районе островов, так как Токио не погасил задолженность за ранее предоставляемые квоты, отменила ранее действующий безвизовый режим и ввела запрет на хозяйственную деятельность японцев на Курилах.

Кроме того, санкции, которые вместе с Западом вводит и Япония, повышают цены на нефть, которую Токио закупает постоянно и большими объемами. Еще одну проблему японцы создали себе сами – они запретили продавать в Россию свои автомобили. Теперь автопроизводители вынуждены думать, куда девать подержанные авто, продажа которых ранее приносила до 700 тысяч долларов ежедневно.