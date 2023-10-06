33-летняя актриса Яна Кошкина, исполнившая одну из главных ролей в картине Дарьи Мороз «Секс. До и после», рассказала, что ей всегда сложно заводить романы. По словам телезвезды, она никогда бы не согласилась на интимные отношения уже на первом свидании.

В одной из новелл фильма персонаж Яны Кошкиной приходит провести время в баре. Там за ней начинает ухаживать один из завсегдатаев, в роли которого снялся Гоша Куценко. После нескольких знаков внимания он приглашает новую знакомую в гости.

По словам Кошкиной, подобная ситуация могла с ней произойти только в кино.

«Я вам открою тайну. Меня очень боятся мужчины и подкатывают крайне редко. Да и наглых кавалеров у меня не бывает», — рассказала актриса.

Также она отметила, что в фильме есть пикантные сцены, но лично для нее это не больше, чем работа. Поэтому звезда спокойно к ним относится.