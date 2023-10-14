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Бывший глава израильской службы «Натив» Яков Кедми рассказал в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» о предстоящей наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, о возможном втягивании в конфликт Ирана и США, а также о поставках западного вооружения боевикам ХАМАС из Украины.

По словам эксперта, нападение боевиков ХАМАС является следствием катастрофы как военной разведки, так и общего командования. «Информация о подготовке террористов была полностью. Более 2 тысяч человек тренировали больше года. Но разведка говорила, что это – обычные маневры», – отметил Кедми.

Боевики ХАМАС расстреляли израильские камеры наблюдения на границе с сектором Газа из обычных автоматов, а башни с антеннами передачи данных были уничтожены небольшими дронами. Впоследствии при помощи тракторов или небольших зарядов боевики проделали 85 проломов в заградительной стене, чтобы попасть на территорию Израиля. Однако купировать наступление боевиков удалось призывом 360 тысяч резервистов в первые сутки конфликта.

Отвечая на вопрос о возможно участии других стран в конфликте Кедми заявил: «Мы предупредили и «Хезболлу», и Иран, что уничтожим «Хезболлу», но ударим и по Ирану. И этот удар будет очень сильный, они не хотят этого. Даже если мы не будем применять того оружия, которого у нас нет. Иранцы знают, что, если будет атака Израиля на Иран, американцы присоединятся».

Комментируя информацию о предоставлении киевским режимом западных образцов вооружения боевикам ХАМАС, Яков Кедми отметил: «Мы же видим западные гранаты, автоматы, еще кое-что. Как они попали туда? Очень просто. Украина – самое коррумпированное государство, и всегда таким было. … я вижу маркировку, и ясно совершенно, откуда оружие пришло. Кроме того, хамасовцы сказали, что они благодарят Украину за эту помощь. Я не думаю, что это было на государственном уровне, а вот на частно-коррупционном – да».

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