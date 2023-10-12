Компания Xiaomi вывела на рынок новую модель умного светильника – Mijia Vertical Learning Lamp. Новинка представляет собой напольную лампу с голосовым управлением и солнечным освещением, идеально подходящей для работы и учебы.

Светильником очень удобно пользоваться поскольку он излучает близкий к утренним лучам солнца свет. При этом умная лампа оборудована функцией будильника. В таком случае светильник начнет медленно увеличивать интенсивность свечение в назначенное время и одновременно проигрывать спокойную музыку.

Мягкое и равномерное свечение достигается благодаря использованию специального светопропускающего покрытия на лампе. Также светильник оборудован фильтром, исключающим синий оттенок. Это позволяет комфортно читать в темное время суток без нагрузки на глаза при работе с документами и текстами.

Также лампа от компании Xiaomi не создает бликов, что повышает комфорт от ее использования. Устройство можно синхронизировать со смартфоном через приложение Mi Home и управлять им с помощью голосовых команд.