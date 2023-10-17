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Глава аналитической компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что русская армия сумела пресечь все попытки ВСУ контратаковать и сейчас готова перейти в крупномасштабное наступление. Он заметил, что летом инициатива была в руках ВСУ, но сейчас ситуация круто изменилась.

«Скорее всего, это русские пойдут в наступление», – цитирует специалиста по Украине The Wall Street Journal .

По словам Музыки, переход ВС РФ в атаку станет переломным моментом в специальной военной операции.

Эксперт также отметил, что не видит в распоряжении украинской армии возможностей и ресурсов для продолжения атакующих действий на южном направлении, Киев не воспользовался предоставленным ему шансом и вынужден уходить в оборону.

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